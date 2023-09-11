Скандал с пропусками в Киеве: блогеры ездили по улицам в комендантский час (видео)

Одна из девушек похвасталась перед подписчиками тем, что имеет специальный пропуск, поэтому может спокойно ездить по ночной столице.

В сети разгорается очередной скандал из-за нарушения комендантского часа в Киеве. Блогерша под ником Ta samaya devil выложила у себя на странице в Instagram видео за рулем автомобиля в ночное время.

На видео девушка подпевает под российскую поп-музыку. Кадры она прокомментировала надписью: "Хорошо, когда есть пропуск, и можно кататься по ночам".

Блогерша имеет 125 тысяч подписчиков в Инстаграм.

Также блогерша уже имела проблемы с полицией за превышение скорости и вождение без прав и в нетрезвом состоянии. Ta samaya devil (Анну Краснову) патрульные задерживали в 2020 году и изъяли у нее права, а суд лишил возможности вождения сроком на год и назначил ей более 10 тысяч грн штрафа.

Также своим пропуском похвасталась другая жительница Киева, которая имеет страницу в сетях под ником Tati_Phoenix777.

Видео вызвало возмущение пользователей и кучу вопросов относительно того, откуда она ее достала.

"Куча вопросов по поводу пропуска. Этот пропуск у меня. Блин, я не знаю. В июле был год как он у меня. Откуда он у меня? Я не буду рассказывать. Это личная информация — кто мне сделал этот пропуск, да? Ну, конечно, я не буду о таком рассказывать", — сказала девушка.

В украинском телеграм-канале "Джокер" обратили внимание на ночные катания девушки и призвали навести порядок с пропускными документами.

"Нужно навести порядок с пропусками. На каждом углу и на сотнях ТГ-каналов можно купить пропуск", — говорится в сообщении.

Другой телеграм-канал пишет, что в КГГА увеличили количество пропусков для проезда в комендантский час с 42 000 до 47 000 штук.

"Теперь пропуска уже и у спецагенток из OnlyFans появились. Ночью они выполняют сверхсложные задачи государственного уровня. Ну это точно не коррупция", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нацполиция начала уголовное производство по факту подделки специального пропуска для передвижения по Киеву во время комендантского часа, ранее изъятого у артиста Виктора Павлика.

Ранее сообщалось, что сам Виктор Павлик объяснил, что пропуск жене не покупал .