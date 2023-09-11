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Военный Фокус Российско-украинская война

"О Крыме не может быть речи": медик батальона "Волки Да Винчи" о потерях на фронте (видео)

Юлия Шевченко
Медик батальона "Волки Да Винчи" Алена Михайлова

По словам Алины Михайловой, победы Украины не будет ни сегодня, ни завтра, если общество не будет помогать ВСУ.

Украинское общество слишком расслабилось в ожидании заявленной победы Украины и перестало помогать украинским защитникам. Поэтому сейчас не может идти речи об освобождении Крыма или вообще о победе. Об этом сказала боевой медик батальона "Волки Да Винчи", девушка погибшего Героя Украины Михаила Коцюбайло Алина Михайлова.

"Мы несем потери, никакой романтики в этом нет. Я на войне уже 5 лет, впервые за эти годы своему подразделению на Купянском направлении я готова была отдать все, впервые в жизни была готова говорить с любыми людьми, что дать моему батальону возможность жить. То, что сегодня происходит на фронте, об этом вы сегодня не прочитаете в Интернете", — сказала Михайлова.

Она отметила, что освобождение оккупированных территорий Украины сейчас оказалось под большим вопросом.

"Крым в следующем году — это хорошая такая пощечина всем военным, потому что об этом сегодня не может быть никакой речи, если каждый из нас не будет прилагать усилия для фронта в любом статусе — военный, волонтер, гражданский человек, который говорит "спасибо" военному и не опускает глаза, видя военного с инвалидностью. Мы сегодня очень расслаблены тем, что у нас будет победа. Ее не будет, ни сегодня, ни завтра, ни через год. Чтобы она была, нам надо мобилизоваться и дать себе взбучку", — сказала она.

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Напомним, что боец ВСУ рассказал об обстановке в районе Роботино. На Запорожском направлении силы обороны постепенно наступают на позиции противника и увеличивают свою фронтовую линию.

Ранее сообщалось, что 10 сентября стало известно о том, что ВСУ продолжают наступление на Таврическом направлении, где потери противника за последние 24 часа составили 226 человек.