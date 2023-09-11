"О Крыме не может быть речи": медик батальона "Волки Да Винчи" о потерях на фронте (видео)

По словам Алины Михайловой, победы Украины не будет ни сегодня, ни завтра, если общество не будет помогать ВСУ.

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Украинское общество слишком расслабилось в ожидании заявленной победы Украины и перестало помогать украинским защитникам. Поэтому сейчас не может идти речи об освобождении Крыма или вообще о победе. Об этом сказала боевой медик батальона "Волки Да Винчи", девушка погибшего Героя Украины Михаила Коцюбайло Алина Михайлова.

"Мы несем потери, никакой романтики в этом нет. Я на войне уже 5 лет, впервые за эти годы своему подразделению на Купянском направлении я готова была отдать все, впервые в жизни была готова говорить с любыми людьми, что дать моему батальону возможность жить. То, что сегодня происходит на фронте, об этом вы сегодня не прочитаете в Интернете", — сказала Михайлова.

Она отметила, что освобождение оккупированных территорий Украины сейчас оказалось под большим вопросом.

"Крым в следующем году — это хорошая такая пощечина всем военным, потому что об этом сегодня не может быть никакой речи, если каждый из нас не будет прилагать усилия для фронта в любом статусе — военный, волонтер, гражданский человек, который говорит "спасибо" военному и не опускает глаза, видя военного с инвалидностью. Мы сегодня очень расслаблены тем, что у нас будет победа. Ее не будет, ни сегодня, ни завтра, ни через год. Чтобы она была, нам надо мобилизоваться и дать себе взбучку", — сказала она.

Напомним, что боец ВСУ рассказал об обстановке в районе Роботино. На Запорожском направлении силы обороны постепенно наступают на позиции противника и увеличивают свою фронтовую линию.

Ранее сообщалось, что 10 сентября стало известно о том, что ВСУ продолжают наступление на Таврическом направлении, где потери противника за последние 24 часа составили 226 человек.