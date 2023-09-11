"Достаточно их потрепали": боец ВСУ рассказал про обстановку в районе Работино (карта)

По словам военного, в районе Работино работают российские профессиональные подразделения, но ВСУ успешно им противостоят и побеждают.

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Боец Константин Денисов, представляющий "Легион Свободы", подчеркнул, что на Запорожском направлении силы обороны постепенно наступают на позиции противника и увеличивают свою фронтовую линию. Об этом он сказал в комментарии изданию "Еспресо".

"В районе Работино продолжаются бои высокой интенсивности. С обеих сторон работает артиллерия. Враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои. На этом направлении мы имеем тактические успехи, но это дается нам очень тяжелой ценой. Оккупанты пытаются контратаковать. В районе Работино работают российские профессиональные подразделения, но мы их уже достаточно потрепали", — заметил Денисов.

Согласно высказыванию бойца, авиация и ударные БПЛА "Ланцет" вражеских сил направлены на поиск и атаку нашей техники, в то время как FPV дроны используются для наблюдения и преследования нашей пехоты.

"В результате качественной разведки, ВСУ постепенно продавливают оборону врага, расширяя линию фронта. Оккупанты пытаются загонять наших ребят в огневые мешки. То есть россияне отступают, а затем пытаются накрыть артиллерией и авиацией с флангов. Но Силы обороны не дают в такое себя втянуть", — подчеркнул Денисов.

Район Работино

10 сентября стало известно о том, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Таврическом направлении, где потери противника за последние 24 часа составили 226 человек.

Также, 3 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что на юге Украины находится около 150 тысяч российских оккупантов.

Напомним, что 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.