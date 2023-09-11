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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

"Досить їх пошарпали": боєць ЗСУ розповів про обстановку в районі Работиного (карта)

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ | Боєць ЛСР розповів про обстановку в районі Работине

За словами військового, у районі Работино працюють російські професійні підрозділи, але ЗСУ успішно їм протистоять і перемагають.

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Боєць Костянтин Денисов, який представляє "Легіон Свободи", наголосив, що на Запорізькому напрямку сили оборони поступово наступають на позиції противника та збільшують свою фронтову лінію. Про це він сказав у коментарі виданню "Еспресо".

"У районі Работиного тривають бої високої інтенсивності. З обох сторін працює артилерія. Ворог піднімає в небо авіацію, йдуть стрілецькі бої. На цьому напрямку ми маємо тактичні успіхи, але це дається нам дуже важкою ціною. Окупанти намагаються контратакувати. У районі Работиного працюють російські професійні підрозділи, але ми їх уже достатньо потріпали", — зауважив Денисов.

Згідно з висловлюванням бійця, авіація та ударні БПЛА "Ланцет" ворожих сил спрямовані на пошук і атаку нашої техніки, в той час як FPV дрони використовуються для спостереження і переслідування нашої піхоти.

"У результаті якісної розвідки, ЗСУ поступово продавлюють оборону ворога, розширюючи лінію фронту. Окупанти намагаються заганяти наших хлопців у вогневі мішки. Тобто росіяни відступають, а потім намагаються накрити артилерією та авіацією з флангів. Але Сили оборони не дають у таке себе втягнути", — наголосив Денисов.

Район Работине Fullscreen
Район Работине

10 вересня стало відомо про те, що Збройні сили України продовжують наступ на Таврійському напрямку, де втрати противника за останні 24 години становили 226 осіб.

Також, 3 серпня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що на півдні України перебуває близько 150 тисяч російських окупантів.

Нагадаємо, що 28 липня в МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.