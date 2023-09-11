"Повлияет на планы оккупантов": в ВМС оценили операцию ГУР по возвращению "вышек Бойко" (видео, карта)

Российские захватчики потеряли возможность оперировать с большей точностью в регионе, поскольку буровые газодобывающие платформы предоставляли возможность проводить тщательную и точную разведку в акватории Черного моря.

Возможности российской разведки в регионе были подорваны в связи с возвращением так называемых "вышек Бойко" под контроль Украины. Об этом сообщил в эфире "Ми — Україна" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что буровые газодобывающие платформы могли использоваться оккупантами для разведки надводной ситуации. Благодаря возвращению установок этот процесс невозможен. По его словам, это очень важно, поскольку российские захватчики потеряли возможность оперировать с большей точностью в регионе. Плетенчук предположил, что россияне теперь могут не получать необходимые данные для планирования своих операций.

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"Так это важно с тактической точки зрения", — пояснил он.

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Возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море

Украинские спецназовцы Главного разведывательного управления 11 сентября 2023 года вернули контроль над "вышками Бойко" в Черном море. Под украинский контроль вернули буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Разведчики также захватили запас вертолетных боеприпасов и станцию РЛС, которая отслеживает движение судов в акватории Черного моря.

Также во время успешной операции по возвращению контроля над "вышками Бойко" в Черном море украинскому спецназовцу Главного разведывательного управления удалось захватить ценный российский радар "Нева-Б", который использовали оккупанты. Радиолокационная система "Нева-Б" следит за передвижениями любого транспорта на расстоянии до 30 км, отслеживая до 200 целей.

Фокус 11 сентября проанализировал, почему возвращение под контроль "вышек Бойко" это важная победа для Украины. Как считают эксперты, теперь россияне не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а также ослабнет разведка ВС РФ юга Украины.