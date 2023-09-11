Часть арестованных активов Медведчука разворовали, — расследование (видео)

Расследование выяснило, что арестованные компании Медведчука уже сменили несколько владельцев, а документы оформляли у одного и того же нотариуса. Постановление суда об аресте имущества, по информации журналистов, не сделали ни прокуроры, ни следователи ГБР.

Часть активов экс-нардепа Виктора Медведчука не арестовали, а украли. Ряд его компаний, которые должны были бы находиться под арестом, уже успели сменить владельцев. Об этом сообщили журналисты Bihus.Info.

По информации журналистов, связанная с Медведчуком кипрская структура Pilawer Limited стала совладелицей трех киевских компаний — "Академ-Клуб", "Осокорки-7" и "Орест". Эти фирмы имеют долгосрочные договоры аренды на большие земельные участки на Осокорках в Киеве, и тогда ряд СМИ сразу заявили, что окружение Медведчука начало "заходить" на строительный рынок города.

Компанию Pilawer контролирует соратник Медведчука Тарас Козак, она осуществляла деятельность в интересах Медведчука.

Именно поэтому летом 2022-го львовские суды и приняли решение об аресте этих компаний. Несмотря на арест, уже с октября 2022-го структура собственности этих компаний изменилась. Владельцем Pilawer стал Александр Белявский с Херсонщины, который по мнению журналистов, действовал под прикрытием для реального бенефициара.

Белявский пробыл владельцем недолго и уже с декабря 2022-го структура снова начала меняться. "Академ-Клубом" полностью завладел Петрос Тограмаджян из Болгарии,, а в "Осокорки-7" вместо Белявского "зашел" Вадим Иванов из Риги. "Орест" на себя записал бизнесмен Валерий Мищенко.

"Все регистрационные действия по всем трем компаниям выполнялись одним и тем же нотариусом из Киева, поэтому представить себе ситуацию, когда Иванов из Риги, Тограмаджян из Бургаса и Мищенко из Киева в один и тот же период случайно воспользовались услугами одного нотариуса для переоформления родственных фирм — невозможно. Это натолкнуло журналистов на мысль о том, что Мищенко и может быть причастен ко всем манипуляциям с переписыванием компаний", — сообщает издание.

Согласно УПК Украины постановление суда об аресте имущества должны выполнять следователи или прокуроры немедленно, но по вышеназванным фирмам Медведчука этого не сделали ни прокуроры, ни следователи ГБР, которые и занимались делами.

На запросы журналистов в ГБР ответили отказом в предоставлении информации, в Офисе Генерального прокурора продлили срок ответа до 20 дней, но намекнули, что эта информация может не быть публичной.

Казалось бы, ну куда сейчас говорить об активах Медведчука? Все же арестовали, есть куча других тем. Вот только доли в компаниях, которые распоряжаются жирными земельными участками прямо на берегу Днепра после "ареста" перешли не государству. А к другим владельцам. А сколько радости было после новостей об арестах", — пишут журналисты Bihus.Info.

Напомним, что ГБР передало ВСУарестованные у родни Медведчука авто на сумму более $1 млн. Ранее транспортные средства принадлежали одному из предприятий родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что в конце марта суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко, жены бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука, более чем на 440 млн гривен.