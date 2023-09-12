"Мы стали незаменимы на поле боя": Times рассказало о работе саперов ВСУ в Запорожской области

По словам журналистов, солдаты Вооруженных сил Украины продвигаются вслед за саперами. Они расчищают проходы через минные поля, которые часто обстреливает российская артиллерия. Разминирование необходимо, чтобы техника могла проехать.

Контрнаступление ВСУ превратилось в изнурительное движение войск, которые медленно продираются через минные поля россиян. Однако это было бы невозможно без работы саперов. Именно они определяют темпы продвижения украинских сил, о чем пишет издание Times.

По словам журналистов, солдаты ВСУ продвигаются вслед за саперами, которые используют британские миноискатели Vallon в своей работе. Они расчищают проходы через минные поля, которые часто обстреливает российская артиллерия. Разминирование необходимо, чтобы техника могла проехать.

"Мы все хотели, чтобы битва развивалась быстрее. Но мы понятия не имели, насколько глубокими будут минные поля, насколько густо заминированы", — рассказал журналистам 49-летний сапер с позывным "Дид", сапер 47-й ОШБр.

По его совам, россияне заминировали буквально все.

"Поля, леса, обломки машин, траншеи: все. Таким образом, мы стали незаменимыми солдатами на поле боя", — рассказал военнослужащий.

Как рассказал один из членов экипажа Bradley с позывным "Морок", во время атаки на Работино его машина подорвалась на мине. Саперы бросились вперед с пехотинцами, чтобы штурмовать российские позиции.

"Саперы были сумасшедшими ребятами. [Они] бежали вместе с нами пешком, все наши машины были разбиты. Они бросали в российские окопы самодельные гранаты, которые сделали из энергетических напитков и взрывчатки", — рассказал он.

Издание пишет, что минные поля на юге Украины состоят из слоев советских противотанковых мин ТМ-62, а также противопехотных мин ПМН, смешанных с устройствами нового поколения и минами-ловушками.

Напомним, что обозреватель Defense Express Иван Киричевский рассказал, что помогло ВСУ прорвать "первую" линию обороны ВС РФ. По его словам, ВС РФ "потратили" много войск на первой линии обороны, а охватить вторую линию обороны РФ не хватает сил, из-за чего они растягивают их по всей линии фронта.