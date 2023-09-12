Германия не будет поставлять в Украину ракеты Taurus, если США передадут ATACMS, — Минобороны

По словам главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса, в войне нет автоматизма. Но прежде федеральный канцлер Олаф Шольц заявлял, что поставки Украине оружия из Германии зависят от того, как будет действовать Вашингтон.

Накануне, 11 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что если США решат предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, это не повлечет за собой поставки крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Reuters.

"В этой войне нет автоматизации", — сказал Писториус во время поездки в Кельн, добавив, что Берлин пока не рассматривает поставки Украине ракет Taurus.

Представители Украины подталкивают официальный Берлин к поставкам ракет дальностью свыше 500 километров, которые запускаются с истребителей. В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц прежде заявлял, что по части передачи вооружений Берлин будет действовать по примеру Вашингтона.

Великобритания и Франция передали Киеву крылатые Storm Shadow и Scalp, схожие по своим характеристикам с Taurus. Но Вашингтон пока воздерживается от поставок ATACMS, несмотря на запросы Киева.

Поставки Украине ATACMS: дискуссия продвигается

На минувшей неделе американское издание ABC сообщило, что Вашингтон в скором времени планирует начать поставки в Украину ракеты ATACMS.

В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак отметил, что обсуждение поставок ATACMS продвигается, но без подробностей.

Президент Владимир Зеленский пообещал поговорить со своим американским коллегой Джо Байденом и выразил надежду, что упомянутые дальнобойные боеприпасы Украина получит осенью.

Характеристики ракет Taurus

Крылатые ракеты не всегда попадают на радары, потому что летят на низких высотах. Их преимущественно используют для атак по важным целям, таким как командные пункты/бункеры, склады с боеприпасами и топливом, аэродромы и мосты.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами в том числе и гражданскую инфраструктуру, в арсенале же Киева нет таких средств поражения, как ракеты "Калибр".

Напомним, что США могут передать Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

Также сообщалось, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, вопрос об ATACMS поднимался и во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена 7 сентября.