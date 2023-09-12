Венгрия предоставит убежище украинцам призывного возраста, — правительство

По словам экс-министра обороны Венгрии Жольта Шемьена, персональные данные находящихся в Венгрии украинцев разглашаться не будут, мужчин призывного возраста также не планируют экстрадировать по запросу Киева.

Заместитель венгерского премьера Жольт Шемьен в интервью местным журналистам сообщил, что беженцы, которых в Украине относят к мужчинам призывного возраста и подлежащим всеобщей мобилизации, могут чувствовать себя в полной безопасности на территории Венгрии. Экстрадировать по запросу Киева их не собираются. Об этом сообщило издание TVP World.

"Каждый беженец из Украины — свободный человек в Венгрии и может сам решать, оставаться ли здесь, ехать дальше на Запад или же возвращаться в Украину. Их персональные данные разглашаться не будут, также и их самих не будут экстрадировать", — уточнил Жольт Шемьен, который прежде возглавлял министерство обороны страны

Заявление представителя венгерского правительства о том, что все украинские беженцы находятся в Венгрии в безопасности, последовало после того, как Австрия отказалась экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся в стране.

Жольт Шемьен

В свою очередь, Польша уже начала высылать мужчин призывного возраста обратно в Украину, по данным Atv.hu.

Напомним, что в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теми украинцами, кто благодаря поддельным справкам выехал за рубеж, займутся правоохранители.

Также сообщалось, что уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ограниченно годных не будет: вопрос непригодных и полностью пригодных военнообязанных подлежит реформированию.