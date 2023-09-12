Манипулирует политикой: в Сенате США требуют расследовать деятельность Илона Маска, — СМИ

Миллиардер и другие руководители компаний технологической индустрии тайно встретятся с Сенатом США. Причина встречи — обеспокоенность американских политиков влиянием этой индустрии на национальную безопасность.

Сенатор из Демократической партии США и член Комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен обратила внимание на некоторые аспекты деятельности миллиардера и владельца SpaceX Илона Маска. В частности, предложила расследовать возможное влияние на работу спутников Starlink над временно оккупированным Россией Крымом, из-за чего потерпела неудачу спецоперация ГУР Минобороны. Сенатор предлагает разобраться в этом вопросе Пентагону и Сенату США, пишет агентство Bloomberg.

Уоррен заявила, что нужно выяснить, действительно ли миллиардер способен влиять на внешнюю политику правительства США. Также стоит понять, есть ли у чиновников инструменты, чтобы на него повлиять.

"Есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы убедиться, что внешнюю политику проводит правительство, а не один миллиардер", — подчеркнула сенатор.

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената и член Демократической партии США Джек Рид отметил, что Маск действительно сделал космос более доступным, но при этом он слишком приблизился к вопросам национальной безопасности. Политик пояснил, что обеспокоен ситуацией, когда спутники контролирует не правительство, а частная компания.

Учитывая позицию американских политиков, Илон Маск и ряд других представителей технологической индустрии примут участие в закрытом слушании в Сенате. Слушание состоится в среду 13 сентября 2023 года, сообщает Bloomberg.

Илон Маск и Starlink: детали

Отметим, за несколько дней до выхода книги-биографии Илона Маска стало известно о его возможной причастности к исчезновению сигнала спутников Starlink возле Крыма в первые месяцы вторжения РФ в Украину. При этом указывалось, что якобы это произошло из-за его страха начала ядерной войны из-за аналога "Перл Харбора".

Это повлияло на спецоперацию ГУР Минобороны, которые пытались повредить военные корабли ЧФ РФ, стоящие в бухтах оккупированного полуострова. В частности, специальные морские дроны потеряли управление, не дошли до цели и их просто выбросило на берег.

Представители ГУР Минобороны Украины прямо не подтвердили, что события разворачивались именно так. Утверждают, что разберутся в ситуации. В свою очередь Илон Маск заявил, что он связь над Крымом не выключал, потому что "просто ее не включал".

Напоминаем, 11 сентября ГУР МОУ показали кадры успешной спецоперации, которую удалось провести в Черном море на полпути в Крым. В частности, украинские спецназовцы вернули контроль Украины над газодобывающими платформами — так называемыми "Вышками Бойко". Несколькими днями ранее разведчики обнародовали концепцию уничтожения военных целей на территории РФ. При этом указали, что уничтожают предприятия по изготовлению снарядов и ракет, а также логистику ВС РФ.