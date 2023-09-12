Путин предложил отмечать "День воссоединения" РФ с оккупированными регионами Украины (фото)

Глава Кремля назвал аннексию украинских регионов событием, которое "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей", и которое является "результатом волеизъявления миллионов людей".

Президент РФ Владимир Путин предлагает установить новую памятную дату в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России", о чем свидетельствует публикация в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что новые поправки в закон начнут действовать со дня его официального опубликования.

При этом диктатор назвал аннексию украинских территорий событием, основанным "на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей".

Новую памятную дату глава Кремля предлагает установить на 30 сентября. Именно в этот день, в 2022 году, Владимир Путин подписал с руководителями оккупационных администраций "соглашение" о вхождении неподконтрольных Киеву территорий в состав РФ.

Напомним, что оккупированные РФ части Луганской и Донецкой областей, называемые в документе "ЛНР" и "ДНР", а также Запорожской и Херсонской областей были незаконно введены в состав России на основании фейковых референдумов, проведенных на этих территориях под дулами автоматов. При этом ни один из названных в документе регионов не контролируется РФ полностью.

В то же время Евросоюз еще на год продлил санкции против РФ за войну и оккупацию регионов Украины. Не признает аннексию украинских территорий и США, о чем еще раз повторил госсекретарь Энтони Блинкен, который заверил, что он полностью уверен в победе Украины. И даже союзник России Иран отказался принять аннексию РФ части Украины, заявив, что "признает суверенитет" страны.