Станет "хорошим": российского тиктокера Милохина предлагают отправить на войну в Украину, — СМИ

Минобороны РФ предлагают мобилизовать блогера, который ранее сбежал в США, а теперь решил дать России "второй шанс".

Российский тиктокер Даня Милохин решил вернуться в РФ, при этом не учтя, что может попасть на войну в Украине. Ранее парень во время стрима спел украинский гимн, рисковал потерять российское гражданство и сбежал в США. Теперь вернулся и имеет шанс не избежать всеобщей мобилизации, которую планирует провести Кремль. О деталях ситуации рассказало издание The Insider.

Издание утверждает, что общественный деятель Екатерина Мизулина написала "донос", в котором призывает соответствующие структуры мобилизовать 21-летнего блогера Даню Милохина. Женщина утверждает, что он "огорчил россиян русофобскими заявлениями". Следовательно, теперь сможет отработать свою вину на поле боя в Украине. Отметим, Екатерина — экс-депутат Госдумы РФ и дочь члена Совета Федераций Елены Мизулиной, известной своей борьбой с "гейпропагандой".

"Молодой человек сможет на деле доказать свою верность и преданность родине", — уверена Мизулина, которая является членом так называемой "Лиги безопасного интернета". Она прямо обращается к Минобороны России, чтобы Дани дали в руки оружие, способствуя этим "патриотическому воспитанию".

Сообщение Мизулиной о Милохине Фото: Обозреватель

В TikTok аккаунте Дани Милохина действительно опубликовано свежее видео, якобы снятое на Красной площади в Москве. Видео сопровождается песней, в которой певец уверяет, что не хочет жить за границей, а хочет — в РФ. В комментарии к Дане пришли украинцы и интересуются, почему не пылает Кремль, на фоне которого сделана запись.

В свою очередь брат Дани отметил, что тиктокер планирует дать России "второй шанс", поэтому вернулся из США на родину.

Сообщение брата Дани Милохина Фото: Обозреватель

Утром 12 сентября Екатерина Мизулина опубликовала сообщение, в котором сообщила, что блогер срочно выехал из РФ. Всех поблагодарила и заявила, что это "результат консолидации и единения гражданского общества".

Скандал в РФ: что произошло с Милохиным

Отметим, Даня Милохин после вторжения РФ в Украину записал стрим, во время которого шокировал россиян двумя вещами: пел украинский гимн и учился произносить сложные слова "железная дорога", "паляница" и тому подобное. Вместе с ним на видео заметили экс-украинца и уроженца Кривого Рога Артура Бабича. Граждане РФ не поняли выступления Милохина: на его странице появились гневные комментарии, а российские чиновники угрожали лишить гражданства.

Между тем Даня еще до войны пытался проникнуть на территорию Украины. В частности, в январе 2022 года его задержали в аэропорту Борисполя. Парень записал видео из аэропорта, не в состоянии понять, почему так произошло.

Напоминаем, украинская блогер-миллионник "Корячка" обозвала павших бойцов ВСУ "мясом" и утверждала, что в Украине происходит война, якобы выгодная власть имущим. Тем временем блогер из Полтавы Роман Заволока плюнул в сторону патруля, в состав которого входил раненый украинский воин. Позже правоохранители задержали блогера: ему грозит до 1,5 года заключения.