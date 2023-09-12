Не знают, как усроен мир: Индия и Китай зарабатывают на войне в Украине, — Подоляк (видео)

Такие страны, как Индия, Китай и Турция говорят, что преследуют свои национальные интересы, отмечает украинский политик. Но в контексте войны в Украине они не анализируют последствия своих шагов.

Такие страны, как Индия, Китай и Турция эффективно зарабатывают на войне в Украине, и в этом их проблема, поскольку они не анализируют последствия своих шагов и "не понимают, что такое современный мир". Об этом в интервью Наталье Влащенко 12 сентября заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник отметил что, эти страны, к сожалению, имеют слабый интеллектуальный потенциал, несмотря на то, что они вкладываются в развитие науки. И то, что эти страны сейчас зарабатывают на войне, декларируется ими как следование своим национальным интересам.

"Эти страны (Индия и Китай — прим. ред) сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно также, как Турецкая Республика и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит — "мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", — сказал Подоляк.

По его словам, такие страны всего лишь получат некоторые экономические бонусы — могут закупить дешевле сырье, построить газовый хаб, или, как например Индия, зарезервировать 38 млрд рупий из-за торговли нефтью с РФ. А если взять Китай, то он должен быть заинтересован в исчезновении России.

"Потому что это архаичная страна, которая втягивает Китай в ненужные конфликты. Китай мог бы быть одной из доминирующих государств", — убежден Подоляк.

Михаил Подоляк о проблемах Индии, Турции и Китая (смотреть с 17:50)

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Папа Франциск не может быть посредником в урегулировании войны между Украиной, поскольку он транслирует пророссийские нарративы. По мнению украинского политика, последние заявления главы Ватикана привели к обнулению репутации Святого Престола.