18 тысяч бронемашин: Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины

На Восточном экономическом форуме российский лидер начал врать о том, что за время контрнаступления Силы обороны потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин различных классов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время организованного Россией Восточного экономического форума озвучил якобы "потери ВСУ" в военной технике. Об этом сообщает российское издание РБК.

Примечательно, что цифры, которые назвал диктатор, оказались еще более завышенными, чем "отчеты" российского Минобороны.

На указанном мероприятии президент Владимир Путин представил цифры, которые могут быть непроверенными или завышенными, и не указал источник, откуда были получены эти данные.

Он сообщил, что за время контрнаступления защитники потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин различных классов.

Подобные заявления часто подвергаются критике и могут вызывать сомнения, особенно когда нет подробной информации о происхождении и достоверности таких цифр.

При этом издание заметило, что накануне российское Минобороны в своей ежедневной сводке врало об 11 779 якобы уничтоженных танках и других бронемашин с начала войны.

При этом отметим, что всего с начала полномасштабного вторжения Украине передали всего 5 400 БТР, 1 035 были получены в качестве трофеев.

Количество бронетехники ВСУ

Что касается собственной техники, то, по данным Military Balance, по состоянию на 2021 год в Украине насчитывалось около 2 100 единиц бронетехники.

Количество бронетехники ВСУ

Напомним, что украинские операторы дронов нанесли огромный ущерб оккупантам, точно уничтожая тяжелую и легкую технику россиян, а так же личный состав армии РФ.

Боец ВСУ 31 августа прокомментировал бои на Бахмутском направлении. Российским оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они вынуждены привлекать авиацию на этом участке фронта. В самом Бахмуте российские подразделения находятся под артиллерийским контролем ВСУ.