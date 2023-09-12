Беларусь остается плацдармом для вторжения в Украину — военный обозреватель (видео)

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, РБ была и остается плацдармом для вторжения на территорию Украины. Сейчас войска РФ уходят или практически уже ушли, но они могут быть возвращены в любое время.

Военный обозреватель Денис Попович 12 сентября заявил, что Российская Федерция в любой момент может вернуть свои войска на территорию Беларуси. По этой причине Республика Беларусь остается плацдармом для сухопутного вторжения в Украину. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

По его мнению, сейчас угроза со стороны Беларуси является минимальной, но диверсионные группы могут попадать в Украину с белорусского направления.

"Беларусь была и остается плацдармом для вторжения на территорию Украины. Сейчас войска РФ уходят или практически уже ушли, но они могут быть возвращены в любое время. Поэтому говорить о том, что Беларусь умывает руки, я не спешил бы. Однако на сегодня угроза сухопутного вторжения с территории Беларуси является минимальной, если не принимать во внимание действия диверсионных групп, которые могут заходить на нашу территорию, в том числе с белорусского направления", — сказал Попович.

Он также исключил участие белорусских войск в нападении на Украину, отметив, что Александр Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины.

"Если бы Лукашенко горел желанием вступить в войну против Украины напрямую, не служить плацдармом для размещения российских войск, не помогать Путину вооружением, не ремонтировать его технику, а именно вторгнуться, он бы давно это сделал, потому что было много удобных моментов до сегодняшнего дня. Значительная угроза была в марте прошлого года, которая сохранялась почти весь 2022 год", — считает Попович.

Также военный обозреватель уверен, что у РФ может существовать план повторить наступление на Киев, но это направление хорошо укреплено и ВСУ находятся в постоянной готовности.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что Россия вывела бойцов и авиацию с территории Беларуси. Белорусская мониторинговая группа проинформировала, что на территории страны больше не существует авиационной составляющей региональной группировки ВС РФ. Самолеты и вертолеты вернулись на родину, как и большинство личного состава.

Ранее, 7 сентября вывод подразделений ВС РФ с территории Беларуси подтверждал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он отметил, что Россия сейчас не имеет возможности осуществить вторжение с территории соседней страны, но укрепление границы продолжается.