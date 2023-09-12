По данным ведомства, аварийные посадки самолетов в полях России будут учащаться, поскольку из-за санкций воздушные суда находятся в неудовлетворительном состоянии.

Частота несчастных случаев, когда самолеты совершают аварийные посадки в полях России, будет увеличиваться, так как санкции приводят к ухудшению технического состояния воздушных судов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Там напомнили, что страна-агрессорка использует самолеты из стран Запада для осуществления пассажирских перевозок. РФ фактически вводит эту авиатехнику в свой собственный авиареестр, несмотря на то, что она находилась в лизинге у других стран. Однако из-за санкций, наложенных на российские авиалинии, эти самолеты не могут выполнять регулярные рейсы в большинство международных аэропортов и не проходят необходимое лицензионное обслуживание и ремонт.

"Российские авиакомпании самостоятельно решают вопросы техобслуживания и ремонта, используя неоригинальные (преимущественно иранские) запчасти и разбирая на детали самолеты. Качество соответствующее. Из-за отсутствия должного обслуживания и ремонтов западные пассажирские самолеты в российских авиапарках доведены до аварийного состояния и ситуация постоянно ухудшается", — говорится. в сообщении.

Таким образом Россия подвергает своих пассажиров смертельной опасности, продолжая эксплуатировать аварийные самолеты.

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет, владельцем которого был глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Известно, что на борту находились 10 человек, все они предварительно погибли. В медиа написали, что воздушное судно сбила ПВО.

Российские СМИ и военкоры, а также коллаборационист Владимир Рогов подтверждают гибель в результате авиакатастрофы двух основателей вражеской ЧВК — самого Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина.