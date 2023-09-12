По информации журналистов, горожане, которые живут рядом с военным городком в Британии, говорят, что им очень надоели звуки взрывов. Из-за этого они даже не могли открыть окна в домах.

Учения украинских военных на британском полигоне сократили на треть после того, как местные жители пожаловались на шум и постоянные взрывы под окнами. Об этом сообщила британская газета The Sun 12 сентября.

Украинские военнослужащие, которые участвуют в войне против России и прибыли в Европу на обучение, теперь после жалоб вынуждены постоянно приглушать звуки от оружия.

Городской совет Лидда в графстве Кент недавно сообщил Министерству обороны, что получил жалобы от жителей относительно "звуков войны", которые доносятся из соседнего военного тренировочного лагеря.

"Этот необычный шаг вызвал реакцию подполковника базы Марка Пауэлла, который согласился сократить обучение на 30 процентов, среди других мер по уменьшению шума", — говорится в сообщении.

В своем письменном обращении к жителям города Лидд он написал следующее:

"Мы глубоко благодарны за поддержку, которую получаем от Лидда во время подготовки Вооруженных Сил Украины".

Напомним, как недавно сообщило издание Financial Times, НАТО проведет следующей весной крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. Это событие запланировано на весну 2024 года.

Военные корабли НАТО в Средиземном море уже завершили учения по прохождению "сложных" имитационных минных полей. Тренировки прошли на фоне блокады Россией Черного моря после выхода из зерновой сделки.