Экстрадиция "уклонистов": в ФРГ рассказали, будут ли выдавать Украине мужчин-беженцев

Между Украиной и Германий возможна экстрадиция правонарушителей, однако есть исключения, которые касаются воинских обязанностей.

В Германии дезертирство и уклонение от военной службы не могут быть основанием для экстрадиции. Об этом пишет Deutsche Welle 12 сентября.

В статье говорится, что процедура экстрадиции между ФРГ и Украиной основана на Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Документом предусмотрено, что причиной выдачи является действие, которое влечет уголовную ответственность в обоих государствах.

По словам представителя Минюста Германии, исключением являются те правонарушения, которые касаются воинских обязанностей. Исключение не распространяется на те случаи, когда военнообязанный нарушил нормы обычного уголовного права.

Профессор кафедры международного уголовного права Университета Юлиуса Максимилана в Вюрцбурге Франк Петер Шустер отметил, что Киев может подать запрос на экстрадицию военнообязанного, если к нему будет прилагаться уголовное обвинение. Речь может идти о фальсификации документов, использовании поддельных справок ВВК или взятках.

Предварительно украинская сторона должна возбудить уголовное дело, предъявить подозрение или заочно вынести приговор. По словам Руди Фридриха, который возглавляет организацию, занимающуюся отстаивание прав "уклонистов" и дезертиров, на данный момент в ФРГ еще не было таких случаев, поэтому вопрос выдачи военнообязанных в Украину "очень гипотетичен".

"Киев пока не обращался к немецким властям с требованием высылать в Украину мужчин призывного возраста из числа украинских беженцев, которые нелегально выехали из Украины в ФРГ или не вернулись, уехав легально", — отметил представитель МВД Германии Максимилиан Калл.

Напомним, 12 сентября заместитель венгерского премьера Жольт Шемьен сообщил, что беженцы, которых в Украине относят к мужчинам призывного возраста и подлежащим всеобщей мобилизации, могут чувствовать себя в полной безопасности на территории Венгрии.

Ранее, 2 сентября, министр юстиции Денис Малюська рассказал, кого из "уклонистов" в первую очередь будут экстрадировать из-за границы в Украину. Он также рассказал о том, какие проблемы могут помешать процедуре экстрадиции.