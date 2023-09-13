Хотят призвать 175 тысяч резервистов: в Кремле боятся новой волны мобилизации россиян, — ISW

По словам аналитиков, "ястребы" в Кремле хотят внедрить более строгие меры для тех, кто уклонится от мобилизации. Однако такая позиция вызывает серьезные опасения у других чиновников в администрации президента РФ.

Многие чиновники Кремля не соглашаются с коллегами в том, что в России необходимо снова провести новую большую волну мобилизации для отправки россиян на войну против Украины. Об этом пишут аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 12 сентября говорится, что чиновники РФ "серьезно" готовятся в новой большой волне мобилизации резервистов, которую планируется провести уже этой осенью.

По словам аналитиков, необходимо проводить различие между призывом на военную службу и большой мобилизацией, подобно той, которая прошла прошлой осенью. Кроме того, в РФ продолжается "криптомобилизация" для привлечения резервистов в меньшем количестве и на добровольных основах.

Некий Telegram-канал, по словам аналитиков, который связан со спецслужбами РФ, заявил, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября, чтобы обеспечить процесс мобилизации резерва. Также будет продолжена "контрактная мобилизация", чтобы набрать еще 130 тысяч человек.

Сообщается, что так называемые "ястребы" в Кремле хотят внедрить более строгие меры для тех, кто уклонится от мобилизации. Однако такая позиция вызывает серьезные опасения у других чиновников в администрации президента РФ. Так, многие опасаются того, как отреагирует российское общество.

Аналитики отметили, что все это говорит о том, что глава Кремля Владимир Путин еще не принял окончательное решение провести вторую масштабную волну мобилизации россиян.

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины заявили, что Путин может официально объявить о мобилизации в сентябре. По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль столкнулся с необходимостью пополнения резервов в Украине. При этом, потенциальным мобилизованным гражданам нужно будет время на подготовку, поэтому на фронт их сразу не отправят.

Также росСМИ писали, что РФ обещает оккупантам бесплатную землю за участие в "СВО". По данным журналистов, в пяти регионах России, а также в Крыму и Севастополе уже начали выделять землю − заготовили как минимум 4 228 участков.