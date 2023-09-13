Некоторые "вагнеровцы" войдут в белорусскую ЧВК: какие задачи будут выполнять бойцы Лукашенко

"Вагнеровцы" войдут в новую ЧВК и отправятся в Африку, как это происходило раньше. На финансирование белорусской ЧВК Лукашенко придется брать средства из госбюджета.

Наемники из частной военной компании "Вагнер", которые отказались воевать в Украине, вступят в белорусскую ЧВК "ГардСервис". Об этом сообщил главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов в комментарии "24 Каналу".

Он отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко создал ЧВК "ГардСервис" еще в 2019 году. Ее основной задачей стала работа в Африке, ведь Беларусь заинтересована в добыче золота, в частности в Зимбабве.

По словам Свердлова, вероятно, речь идет о небольшом количестве наемников из ЧВК "Вагнер", которые войдут в белорусскую ЧВК.

"Думаю, мы можем говорить, что это абсолютный конец "Вагнера" как самостоятельной структуры, ее растягивают на части. Их руководитель погибает и они сами разбегаются сами. Часть присоединится к минобороны России, а часть останется в лукашенковской ЧВК", — сказал Павел Свердлов.

Он отметил, что "вагнеровцы" в новом статусе отправятся в Африку, как это делали раньше.

Кроме этого, для финансирования ЧВК нужны немалые средства. В частности, президент РФ Владимир Путин признался, что спонсировал ЧВК "Вагнер". Из государственного бюджета выделяли на это более 86 миллиардов рублей ежегодно. Свердров рассказал, что на содержание ЧВК "ГардСервис" Лукашенко нужно взять средства из госбюджета, а прибыль положить себе в карман.

"Лукашенко их (боевиков, — ред.) будет финансировать оттуда, откуда финансирует все, что ему нужно — из денег от продажи калия, нефтепродуктов и так далее", — пояснил Павел Свердлов.

Подобная система работает в Беларуси фактически за все время правления Лукашенко. Поэтому пока самопровозглашенный президент будет оставаться у власти — до тех пор все останется, как было.

Напомним, по состоянию на 8 сентября, в Беларуси продолжается демонтаж лагеря, в котором находились наемники из ЧВК "Вагнер". На начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток, затем их количество существенно сократилось.

11 сентября аналитики Института изучения войны заявили, что Росгвардия могла начать вербовать ранее заключенных бойцов ЧВК "Вагнер". Это нужно для того, чтобы подчинить и других "вагнеровцев" и укрепить внутренний аппарат безопасности РФ.