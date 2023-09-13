В РФ готовятся ко второй волне мобилизации: названы сроки

В России планируют мобилизовать 170-175 тысяч резервистов и перенести осенний призыв с 1 октября на 1 ноября. Во время "контрактной мобилизации" дополнительно хотят призвать 130 тысяч военных.

На территории Российской Федерации хотят подготовиться ко второй волне мобилизации в запас перед осенним призывом, который начнется 1 октября. Об этом сообщили в ежедневном отчете Института изучения войны за 12 сентября.

"Российские источники безопасности заявили, что отдельные российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации в резерв и надеются провести еще одну волну мобилизации в резерв осенью", — говорилось в сообщении.

Отметили, что важно видеть разницу между обычным российским призывом на военную службу, который происходит каждые полгода, широкомасштабной мобилизацией в резерв, во время которой привлекли более 300 тысяч резервистов в ВС РФ осенью 2022 года, криптомобилизацией, которая привлекает меньшее количество резервистов, и другими способами принуждения россиян подписать якобы добровольные контракты с армией РФ.

Российские чиновники хотят мобилизовать 170-175 тысяч резервистов и перенести осенний призыв с 1 октября на 1 ноября. Это нужно, чтобы учесть процессы мобилизации в резерв, и одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 тысяч военных. Кроме этого, предлагают запретить определенным категориям лиц получать отсрочку от мобилизации. Однако в Кремле опасаются реакции некоторых российских чиновников и общества на такие меры.

"Эти планы, предложения и разногласия не являются новыми и не свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин окончательно решил провести вторую волну мобилизации резерва в ближайшее время", — заявили аналитики.

Накануне весеннего призыва 2023 года в РФ происходили дискуссии по подготовке к мобилизации в резерв. Тогда некоторые российские чиновники предлагали "более драматические" меры по мобилизации, однако они не были реализованы.

Добавили, что любая новая волна мобилизации зависит от президента РФ Владимира Путина. Однако на Восточном экономическом форуме 12 сентября он рассказал о показателях набора в армию РФ по контракту, отвечая на вопрос о возможной второй волне мобилизации резерва. Аналитики считают, что его ответ не обязательно устанавливает информационные условия, необходимые для подготовки российского общества к вынужденной мобилизации, однако он может свидетельствовать о приверженности Путина к практикам криптомобилизации.

Напомним, в августе СМИ сообщали, что после дня единого голосования в РФ может стартовать всеобщая мобилизация. Ее возможная дата — 25 сентября.

6 сентября стало известно о том, что Минобороны РФ предложило ввести воинский учет для заключенных. В частности, это касается исключения из 15-го пункта "Положения о воинском учете" подпункта, согласно которому заключенные граждане не подлежат воинскому учету.