Взрывы в Крыму: разведка подтвердила поражение десантного корабля и подводной лодки РФ

Медиа, в свою очередь, опровергли заявление Министерства обороны России, которое утверждало о раненых сотрудниках Севастопольского завода имени Орджоникидзе.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов подтвердил повреждение двух вражеских судов — большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону". Об этом он сообщил в комментарии "Бабелю".

"Украинская разведка подтверждает повреждения большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону", — сказал Андрей Юсов.

Издание ForPost со ссылкой на собственный источник в руководстве Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе рассказало, что никто из сотрудников не погиб и не пострадал в результате ночной атаки.

"Все пострадавшие, о которых сообщалось ранее, не являются сотрудниками Севморзавода", — сообщил собеседник.

Ночная атака по судоремонтному заводу в Севастополе

В ночь с 12 на 13 сентября крылатые ракеты ударили по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. В результате чего были повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", в левом борту в районе надстройки которого появилась пробоина, которая могла образоваться от ракеты. Состояние подводной лодки, которая является ракетоносителем "Калибров", неизвестно. Кроме этого, росСМИ сообщили, что в результате атаки погибли два человека, ранения получили еще 26.

В Воздушных силах намекнули, что удар мог быть нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

Напомним, крымчане слышали по меньшей мере семь взрывов. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская система противовоздушной обороны отработала, однако не было сообщено, сколько целей поражено.