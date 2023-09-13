Важный элемент логистики: что известно о БДК "Минск", который атаковали в Севастополе

Российский корабль предназначен для высадки десанта на берег или перевозки грузов. Удар по "Минску" могли нанести, чтобы нарушить цепочку поставок врага.

В ночь с 12 на 13 сентября по сухому доку оккупантов в Севастополе был нанесен ракетный удар. Среди прочих целей был поражен большой десантный корабль (БДК) "Минск". Фокус разобрался, что известно о российских изделиях в бухте украинского города.

БДК "Минск" — это корабль проекта 775, который был создан во времена СССР. Его строили на польской верфи Sticznia Polnocna. Всего было построено 28 кораблей по этому проекту. "Минск" поступил на вооружение Балтийского флота РФ в 2000 году.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Кремль перебросил 3 БДК в Черное море для высадки десанта. Один корабль проекта 775 может переносить один из вариантов груза:

10 танков и 340 человек;

12 единиц бронетехники и 340 человек;

3 танка, 3 САУ "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 грузовика и 313 человек;

груз массой до 480 тонн.

Издание "Бабель" получило подтверждение от представителя ГУР Андрея Юсова, что в результате атаки были поражены БДК "Минск", дизель-электрическая субмарина "Ростов-на-Дону" и Севастопольский морской завод.

Напомним, 13 сентября командующий Воздушных сил намекнул, что за успешным ударом стоят украинские летчики.

Также пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пообещала "жесткий ответ", если будет уничтожен Крымский мост.