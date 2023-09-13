БМ Wisent 1 для разминирования и БМП Marder: Германия передала Украине новый пакет помощи

Правительство Германии отметило, что в этом году Киев получил от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.

Федеративная Республика Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает танки для разминирования Wisent 1, 20 боевых машин пехоты Marder, снаряды, дроны и другое вооружение. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Пакет военной помощи Германии Украине включает:

20 БМП Marder 1A3 с боеприпасами;

две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1;

седельный тягач 8x8 HX81 (ранее 50) и 4 полуприцепа (ранее 41);

5 грузоподъемных машин 8x8 (ранее 35);

9 автомобилей (грузовые/микроавтобусы/вездеходы);

3 кареты скорой помощи Mercedes-Benz Unimog;

еще 3000 снарядов калибра 155 мм;

материал для обезвреживания боеприпасов;

1 система наблюдения спутниковой связи;

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

2 мобильные антенно-мачтовые системы;

10 систем обнаружения дронов;

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

Правительство Германии отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военную помощь на 5,4 млрд евро.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что дроны помогают ВСУ продвигаться под Бахмутом с помощью гранат из США.

Ранее Минобороны Дании сообщило о первых 10 танках Leopard 1A5, которые отправили в Украину для участия в контрнаступлении ВСУ. Боевые машины прошли необходимые восстановительные работы после лет хранения на складах частной компании. Теперь они станут в строй ВСУ.