Танки, БМП и зенитное оружие: Дания передаст самую большую за время войны помощь Украине

По информации правительства, общий вклад Дании составляет 5,8 миллиарда датских крон (833 миллионов долларов). Эти средства будут направлены в Украину в течение трех последующих лет.

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Дания передаст Украине пакет военной помощи в который входят танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные пушки. Об этом сообщает министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 12 сентября.

По его словам, полная сумма помощи распределена сразу на три транша — 4,3 миллиарда крон в этом году, 1,4 миллиарда — в 2024 году и 52 миллиона — в 2025 году.

В МИД также прокомментировали помощь для Украины, поставки которой состоятся в ближайшее время.

"После более чем полутора лет войны мы почти исчерпали наши оборонные запасы. Поэтому сейчас мы рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас", — сказал министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Напомним, ранее Минобороны Дании сообщило о первых 10 танках Leopard 1A5, которые отправили в Украину для участия в контрнаступлении ВСУ. Боевые машины прошли необходимые восстановительные работы после лет хранения на складах частной компании. Теперь они станут в строй ВСУ.

31 августа СМИ писали, что Leopard 1 лучше всех советских Т-72 в оптике. Украинские танкисты показывают хорошие результаты стрельбы из машины, поэтому инструкторы говорят, что при правильном использовании Leopard 1A5 будут крайне эффективными для ВСУ.