250 тыс. долларов: специалисты показали, как работают надводные морские дроны Украины (видео)

Такие аппараты развивают скорость в 80 км в час, а их стоимость составляет 250 тысяч долларов.

Представлена анимация, демонстрирующая работу надводных беспилотных комплексов Украины. Видео было опубликовано на YouTube канале AiTelly.

Отпорные дроны используются для поражений Крымского моста и кораблей Черноморского флота РФ. Специалисты рассказали, что такой аппарат развивает скорость в 50 миль (80 км) в час, а его стоимость составляет 250 тысяч долларов.

Соответствующая техника способна пройти мимо обороны россиян и поразить необходимые объекты. На видео показали, как пример, поражение Крымского моста. Американские специалисты считают, что такое высокотехнологичное оружие способно наносить серьезные повреждения вражеским кораблям.

Крымский мост и вероятные атаки морскими дронами

В ночь на 2 сентября Крымский мост подвергся нескольким атакам "полузаглубленных безэкипажных катеров". С соответствующим заявлением выступили в Минобороны РФ. По данным ведомства, первый морской дрон предпринял попытку атаковать Керченский мост примерно в 23:15 по московскому времени. Сообщалось, что беспилотник якобы был своевременно обнаружен и уничтожен.

В ВМС Украины 7 сентября рассказали о попытках РФ защитить Крымский мост. По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, не существует такого "забора", который не могли бы преодолеть украинцы. Спикер отметил, что сейчас за оборону Керченского моста отвечают 6 катеров и 5 кораблей Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. По его словам, лучше всего оккупанты охраняют южное направление, поскольку, вероятно, ожидают атак оттуда.

Напомним, 13 сентября представитель дипломатического ведомства РФ отреагировала на слова спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк относительно Крымского моста, назвав незаконную конструкцию "гражданским объектом". Она пригрозила Украине "возмездием" в случае уничтожения сооружения.