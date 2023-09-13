В 15 км от границы с Украиной найдены обломки российских БПЛА, – Минобороны Румынии (карта)

Нападения на речные порты Украины на границе с Румынией увеличили риски безопасности для НАТО и провоцируют Альянс выполнить обязательства по взаимной обороне.

На территории Румынии, которая входит в состав НАТО, в среду, 13 сентября, обнаружены обломки, которые могут быть элементами российского беспилотника. Фрагменты найдены после атак российских дронов на город Измаил, расположенный берегу Дуная на юге Одесской области. Место обнаружения обломков находится менее чем в 15 км от румынско-украинской границы. О находке сообщило Министерство обороны Румынии.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы ​​Михаил Когэлничану обнаружил в среду, 13 сентября, около 11:30, в районе городов Нуфэрул и Виктория, уезда Тулча, фрагменты, которые могут быть частями дронов. Фрагменты были разбросаны на площади в несколько десятков метров", — говорится в сообщении Минобороны.

Места обнаружения обломков БПЛА на территории Румынии Фото: digi24.ro

Согласно действующим процедурам, в этот район был отправлен еще один вертолет со специализированной группой на борту для проведения предварительного расследования на местах и ​​сбора образцов для технической экспертизы.

Нападения на речные порты Украины, расположенные всего в сотнях метров от границы с Румынией, увеличили риски безопасности для НАТО, члены которого имеют обязательства по взаимной обороне.

Если происхождение обломков подтвердится, это будет третий случай за последние дни, когда фрагменты российских дронов упали на территории Румынии.

В ведомстве заявили, что предоставят дополнительную информацию после завершения расследования.

Напомним, ранее Фокус писал, что Североатлантический Альянс упорно закрывает глаза на "случайное" падение БПЛА Shahed в Румынии и ракеты в Польше, в результате которой погибли два поляка.

Также мы писали, что после инцидента с падением дрона Румыния вызвала поверенного РФ.

Отметим, что из-за атак "шахедов" Румыния строит бомбоубежища в городах на границе с Украиной.