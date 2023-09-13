"Враг почувствует": Зеленский два дня подряд собирал военный кабинет, подробности

По словам главы государства, деталями он делиться не будет, однако в скором времени стоит ждать результаты собрания. Днем ранее уже обсуждалась ситуация на фронте с узким кругом людей.

Президент Украины Владимир Зеленский второй день подряд собирал военный кабинет и пообещал эффективные результаты, которые не понравятся противнику. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале 13 сентября.

Много деталей Владимир Зеленский озвучивать не стал, однако пообещал, что все вскоре сами смогут все увидеть своими главами. А противник даже сможет ощутить это.

"Военный кабинет. Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", — говорится в сообщении.

Президент Украины рассказал, чего стоит ожидать России в ближайшее время Фото: Скриншот

Военный кабинет 12 сентября: подробности

Днем ранее президент Украины также собирал узкий круг людей и обсудил с ними на заседании важные вопросы. Владимир Зеленский сразу подчеркнул, что разговоры велись исключительно про фронт.

"Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок. И также подготовка к встречным действиям врага", — заявил глава государства 12 сентября.

Украинские военные продолжат сооружать укрепления, командование проведет усиление оборонных подразделений на определенных направления. Отдельно были оговорены данные разведок про даты и направления.

Президент Украины рассказал, чего стоит ожидать России в ближайшее время Фото: Скриншот

Напомним, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский высказался о контрнаступлении. По его словам, пора давно признать реальность, что Россия не пойдет на уступки, соответственно, завершить конфликт мирно также не получится.