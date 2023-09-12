Говорили только о фронте: Зеленский собрал Военный кабинет

По словам главы государства, во время заседания обсудили продолжение контрнаступления ВСУ, направления возможного продвижения и обеспечения войска всем необходимым.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил, что провел заседание Военного кабинета в узком кругу участников. Об этом глава нашего государства сообщил в Telegram.

"Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок. И также подготовка к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях", — написал Зеленский в Telegram.

Других деталей встречи и круг присутствующих Владимир Зеленский не указал.

Ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ 12 сентября сообщили, что за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационные удары, пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.

Напомним, 12 сентября Фокус писал, почему Россия перетягивает на юг силы из Крыма и Купянска. Постоянное продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении угрожает российским силам. Враг бросит в ответ все резервы, ведь юг — критически важный район.