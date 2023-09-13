Мобилизация ограниченно годных в Украине: что изменилось и кого могут призвать

Часть украинцев, признанная ранее ограниченно годными к военной службе, потеряет этот статус. Более того, граждан смогут определять пригодными для службы только по определенной специальности.

В Украине утвердили новый перечень болезней, по которым граждан могут признать непригодными к службе, а также упорядочили прохождение службы ограниченно годными лицами. Об этом известно из приказа Министерства обороны от 18 августа, который вступил в силу 25 августа. В нем разобрались журналисты "РБК-Украина".

Что изменилось?

Минобороны обновили список болезней для оценки пригодности военнослужащих, а также уточнили, как будет определяться место службы для ограниченно годных украинцев. Кроме того, министерство уточнило порядок принятия постановления о причинной связи между заболеваниями или травмами и военной службой и уточнило перечень документов, которые нужно подавать на рассмотрение.

Кого теперь будут признавать годными несмотря на болезнь?

Ранее в законе были "спорные" статьи, по которым в виде исключения во время военного положения лиц не признавали годными. Теперь это уточнение убрали, поэтому годными к службе будут определять всех.

Речь идет о таких болезнях:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Украинцев смогут признавать пригодными по конкретной специальности

Теперь граждан смогут определять годными к службе, но по конкретной военной специальности. То есть, например, военнослужащий не может служить на определенной должности по состоянию здоровья. В таком случае командир может направить его на военно-врачебную комиссию (ВВК), и там его признают годным по новой специальности.

Минобороны упростило требования ВВК

Приказом были ослаблены требования к состоянию здоровья военнослужащих в особый период, то есть во время войны и мобилизации. Однако это касается только бойцов Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Теперь часть украинцев, признанных непригодными к службе в десанте, станут годными.

Напомним, представитель Командования Медицинских сил ВСУ Дмитрий Мирошниченко объяснил, грозит ли мобилизация украинцам с хроническими заболеваниями. По его словам, Украина пытается сохранять в армии опытных бойцов, если их состояние здоровья не вредит боеспособности подразделения.

Также Фокус разобрался в том, каким категориям граждан не грозит мобилизация. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.