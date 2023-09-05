Мобилизация в Украине: Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности

Согласно обновленному расписанию болезней теперь могут мобилизовать больных с бессимптомным ВИЧ и клинически вылеченным туберкулезом.

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Министерство обороны утвердило новое расписание болезней для оценки пригодности к военной службе, а также упорядочило прохождение службы ограниченно годными. Об этом стало известно из приказа МО Украины №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Документ вступил в силу 25 августа.

Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из положения убрали. Так, по "спорным" статьям годными к службе будут признавать всех.

С какими болезнями теперь смогут мобилизовать:

2-в — клинически вылеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем. Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

Военно-врачебные комиссии (ВВК) вместе с постановлением об ограниченной годности будет принимать постановление о годности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

Также Минобороны уточнило порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы с прохождением военной службы на фронте, а также уточнен перечень документов, которые нужно подать на рассмотрение.

В случае признания военнослужащего непригодным, командир части перед переводом бойца на другую должность может направить его на ВВК, чтобы определить может ли он служить по новой военной специальности.

Напомним, 31 августа у Зеленского рассказали о проверках справок ВВК. Представитель президента отметил, что получение поддельной справки о непригодности к военной службе является преступлением.

Ранее, 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, которое было посвящено военно-врачебным комиссиям. Президент также распорядился провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к службе, которые принимались с 24 февраля 2022 года.