Проект 775 уничтожен, проект 636.3 поврежден: обновленные потери ВС РФ по данным Oryx

Кроме корабля и субмарины, российские оккупанты потеряли новейший Т-90М, артиллерию и бомбардировщик Су-24М.

Удар в Севастополе получился удачным: российский большой десантный корабль "Минск" уничтожен, а субмарина "Ростов-на-Дону" повреждена. Об этом сообщает проект Oryx, в котором ведут подсчет потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео доказательств.

Российские оккупанты благодаря одной результативной атаке потеряли БДК "Минск" проекта 775, который за раз может перевозить до 480 тонн груза и дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону" проекта 636.3, которая может запускать до четырех ракет "Калибр".

Кроме этого украинские военные уничтожили Т-90М "Прорыв". Событие произошло на Херсонском направлении. Технику уничтожили бойцы Нацгвардии с помощью дрона-камикадзе.

Также в список потерь добавили бомбардировщик Су-24М, который "исчез с радаров" под Волгоградом. 46-летний подполковник Сергей А. и 34-летний капитан Руслан А. были в самолете. Поиски членов экипажа продолжаются.

Обновленные потери ВС РФ

Контрбатарейная борьба привела к повреждению двух артиллерийских установок: 122-мм пушка Д-30 и РСЗО "Град-1".

В списке потерь украинской армии прибавилось 5 единиц техники. Среди них один танк Т-64БВ ср. 2017 года, БТР-80, радар и два грузовика Газ-66.

Обновленный список потерь украинской армии

Напомним, 13 сентября в "АТЕШ" заявили, что для удара по Севастополю данные собирались местными партизанами.

12 сентября стало известно о захвате Т-90М "Прорыв" в районе села Работино в Запорожской области.