Мешки не спасли: Нацгвардия ликвидировала на Херсонщине гордость РФ — танк "Прорыв" (видео)

Российский новейший танк Т-90 был обложен мешками с землей для дополнительной защиты, но остался без башни после удара бойцов. В стране-агрессоре его считают "лучшим в мире".

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Украинские защитники "обезвредили" российский новейший танк Т-90 "Прорыв" на Херсонском направлении. Об этом 13 сентября сообщила в соцсетях пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

В посте говорится, что нацгвардейцы "нанесли точное огневое поражение" вражеской технике. В результате удара взорвался боекомплект танка, и ему оторвало башню. Машину не спасли даже мешки с землей, которыми российские оккупанты обкладывают технику для дополнительной защиты.

"Мы продолжаем борьбу, чтобы защитить наше государство и вернуть свободу нашему народу. Мы победим в этой войне и вернем нашу землю свободной и независимой", — заявили в объединении.

Т-90М "Прорыв": что о нем известно

Как писал Фокус, танк Т-90М "Прорыв" — это самый новый и современный танк на вооружении ВС РФ. Работа над его разработкой началась еще в начале 2010-х годов, а договор о первой поставке был заключен семь лет спустя. Т-90М — это глубокая модернизация советского танка Т-72, наделенная башней новой формы, новым автоматом заряжания пушки, современной бортовой электроникой и комплексами динамической защиты.

"Прорыв" вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5. Боекомплект состоит из 40 снарядов, 22 из которых находятся в автомате заряжания. Всего было изготовлено примерно сто танков. В начале полномасштабного вторжения ВС РФ имели на вооружении примерно два десятка, и все они были уничтожены за первые месяцы боевых действий. Т-90М производит единственный российский завод — "Уралвагонзавод", расположенный в Нижнем Тагиле.

Напомним, 12 сентября стало известно о захвате "Прорыва" в районе села Работино в Запорожской области. Журналист Юрий Бутусов показал фото российской техники, которая после "ювелирного удара" защитников осталась почти целой. Бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили танк, который россияне считают свое лучшей разработкой.