Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, кто еще может вручать повестки

Повестки могут выписывать представители органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация для пополнения рядов ВСУ и ротации воюющих с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Мужчинам призывного возраста от 18 до 60 продолжают вручать повестки, однако процедура претерпела ряд изменений. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кто, кроме сотрудников ТЦК, может вручать повестки

По словам сотрудницы ТЦК Алины Кривошеей, в рамках мобилизации раздавать повестки могут:

представители органов местного самоуправления;

руководство предприятий и организаций, в т.ч. учебных заведений.

"Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, — объяснила она. — Но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений".

Где разрешено вручать повестки

В законодательстве не указаны конкретные места выдачи повесток, потому выписывать их могут в любом месте — будь то парк, блокпост или же другое общественное место.

Что будет, если не явиться по повестке

Если не расписаться за повестку, мера ответственности за неявку минимальная.

Если, получив повестку, военнообязанный не явился, предусмотрена административная ответственность и уплата штрафа. Обычно 3400 гривен.

Отказ от повестки

У призывника должны быть веские основания для отказа от повестки:

указаны неверные данные получателя (повестка адресована другому);

повестку вручает лицо, не имеющее на это права;

отсутствует печать военкомата.

Если при вручении повестки обнаружились объективные ошибки, ее можно не подписывать.

Напомним, что признанные прежде ограниченно годными к военной службе могут потерять такой статус.

Также сообщалось о том, когда мужчины могут отказаться от повестки в ТЦК во время мобилизации в Украине.