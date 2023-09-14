ВСУ атакуют под Бахмутом: в Генштабе рассказали об оперативных успехах на фронте (карта)

Подразделения ВС РФ пытались активизироваться на Запорожском направлении и в районе Марьинки, но понес значительные потери в живой силе и технике.

За минувшие сутки активные боевые действия велись на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, а также в районе населенного пункта Старомайорское. Силы обороны продолжают наступать на южном фланге под Бахмутом, где добились частичных успехов. Противник в свою очередь пытался активизироваться в районе Малой Токмачки и Вербового, но понес значительные потери. О текущей ситуации на фронтах говорится в очередной оперативной сводке Генштаба ВСУ от 14 сентября.

На Бахмутском направлении украинские бойцы нанесли значительные потери живой силе и техники на участке возле Бахмута Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

"Имели частичный успех в районах Клищиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", — сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Карта боевых действий на Бердянском направлении. Источник: deepstatemap

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Источник: deepstatemap

Согласно оперативным данным, российские войска пытались атаковать на Запорожском направлении, но понесли значительные потери техники и личного состава.

"Все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Мелитопольском направлении. Источник: deepstatemap

На Мелитопольском направлении в районе Работино украинские защитники продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В свою очередь противник предпринял 14 попыток прорвать оборону украинских вооруженных сил и вытеснить наши подразделения с рубежей в районе Марьинки. Однако украинские бойцы стойко удерживают занимаемые позиции.

Карта боевых действий на Марьинском направлении. Источник: deepstatemap

Напомним, согласно информации Института изучения войны украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области и вблизи Бахмута. Силы обороны достигли ограниченных успехов к югу от Работино, что в 12 километрах к югу от Орехова — это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября.