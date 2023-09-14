Sea Breeze 2023: украинские водолазы участвуют в учениях

Из-за полномасштабной войны, РФ заминировала значительную часть Черного моря, поэтому украинские водолазы-саперы имеют значительный опыт.

В Румынии проходят международные учения Sea Breeze-2023. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что к учениям присоединились военные водолазы. Об этом сообщает АрміяInform.

Учения Sea Breeze проходят с целью обучения и тренировки украинских военных и партнеров.

"Это позволяет нам поработать в международной среде и обменяться опытом с нашими партнерами. На самом деле очень интересно наблюдать как работает, например, американская команда по разминированию, как это делают наши военные водолазы, которые разминируют взрывоопасные предметы под водой на глубине 20 метров", — объясняет Плетенчук.

Он добавляет, что если у сапера нет права на ошибку, то у военного водолаза — и подавно. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину специалистам добавились огромные объемы работы. Оккупанты заминировали значительную часть акватории Черного моря.

Сами учения несут в основном гуманитарный характер, чтобы обезопасить гражданское судоходство. Плетенчук также добавил, что у ВМС есть собственная водолазная школа, где готовят специалистов. Этот опыт является ценным и Украина готова с ним поделиться с миром.

Международные учения продолжаются с 11 по 15 сентября. В них принимают участие представители США, Великобритании, Франции, Болгарии, Румынии и Турции. Они проходят у румынских берегов и в дельте Дуная.

Напомним, в 2022 году Украина планировала пригласить на учения Sea Breeze 60 участников, что вдвое больше, чем в 2021 году.

13 сентября в Румынии "решительно осудили" нарушение ее воздушного пространства РФ и проводят консультации с НАТО из-за падения БПЛА.