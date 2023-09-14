"Нептун" могли адаптировать под авиацию: Defense Express об ударе по Севастополю

По сообщению СМИ, противокорабельную ракету "Нептун" адаптировали для ударов по наземным целям, но не исключено, что кроме этой возможности боеприпас теперь может быть и воздушного базирования.

Россия потеряла большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону" благодаря ракетному удару. The War Zone сообщает, что удар мог наноситься украинским "Нептуном" воздушного базирования.

В ночь с 12 на 13 сентября по Севастопольскому морскому заводу "прилетели" ракеты по БДК "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону". В результате большой десантный корабль фактически уничтожен, потому что вся надстройка провалилась. Также спутниковые снимки показали, что повреждения получила и подводная лодка.

В издании предполагают, что крылатые ракеты впервые использовались для атаки российских объектов в гавани. Для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения (ГСН) в РФ с недавних пор начали наносить камуфляж на корабли и самолеты. Таким образом они хотели ввести в заблуждение ГСН на терминальном этапе полета, когда ракета сравнивает предварительно загруженные в память изображения ракеты с тем, что видит по факту. Их использует как Storm Shadow, так и "Нептун", как утверждают журналисты. Авторы не исключают, что именно украинские ракеты "прилетели" по российским военным целям.

Вместе с тем в Defense Express не исключают, что ракету "Нептун" могли адаптировать для авиации. К такой версии в издании пришли, потому что командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что он поблагодарит украинских летчиков за "бавовну" в Севастополе. К тому же Франция и Великобритания, скорее всего, передала свои крылатые ракеты в десятках, а не сотнях.

Кроме этого украинские специалисты пишут, что нет доказательств, что покраска металла на кораблях как-то влияет на тепловую сигнатуру. Также не доказано, что Storm Shadow и "Нептун" ориентируются именно по инфракрасному сигналу цели.

Напомним, Фокус разбирался, насколько ракеты "Нептун" превосходят ATACMS и Taurus.

1 сентября ГККБ "Луч" подтвердило разработку новой ракеты для ВСУ сообщением в социальных сетях.