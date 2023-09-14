"Становятся все смелее": Китай и Россия тренируются в перехвате устаревших самолетов США

Американский генерал Марк Келли отметил, что 30 лет назад россияне и не думали приближаться к самолетам США. Теперь же они пытаются выяснить потенциал и возможности ВВС, подбираясь все ближе к таким машинам, как F-22 и F-16.

Российские и китайские силы все смелее осуществляют воздушные перехваты американских самолетов, отчасти потому, что их больше не пугает стареющий воздушный флот США. Об этом 13 сентября рассказал глава боевого командования ВВС генерал Марк Келли, передает Defence One.

"Когда Россия или Китай смотрели на американские ВВС 30 лет назад, до и после "Бури в пустыне", к ним просто не хотелось приближаться. Это был не тот потенциал, который хотелось бы оспорить", — отметил Келли.

По его словам, причина такого поведения в том, что не только американские истребителей становятся старше и их становится меньше, но потому, что и Китай и Россия вкладывают значительные средства в свои воздушные флоты.

Келли добавил, что россияне и китайцы хотят проверить, на каком расстоянии они могут обнаружить американские истребители, и "хотят потренироваться", подбираясь все ближе и ближе к F-22, F-35, F-16 и другим самолетам.

"Они говорят: "Эй, знаете что? Они уже не обладают тем потенциалом и возможностями, которые были у них 30 лет назад. Может быть, сейчас самое время дать им отпор", — говорит Келли.

По мнению генерала, никто не должен удивляться тому, что россияне столкнулись с MQ-9, поскольку это не пересекает "красную линию", когда речь идет о лишении человека жизни или создании угрозы его жизни. Однако ситуация будет усложняться, когда американские ВВС начнут отправлять беспилотники на задания вместе с пилотируемыми самолетами.

Между тем пока неизвестно как поступят в Пентагоне в случае обострения со стороны противников, если угрозы жизни летчиков все же будут иметь место.

"Прежде чем приступать к подобным действиям, мы должны убедиться, что все знают об этом — включая национальное командование, включая русских или китайцев, — чтобы не было никаких сюрпризов. Никаких сюрпризов с людьми, на которых мы работаем. Никаких сюрпризов с теми, с кем мы конкурируем", — предостерег в заключение генерал.

Ранее сообщалось, что после серии неоднократных инцидентов в небе над Сирией российские летчики снизили агрессивность по отношению к беспилотникам MQ-9 Reaper ВВС США после прибытия на Ближний Восток истребителей F-35.