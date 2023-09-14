"Приходится зачищать": ВС РФ пытаются штурмовать потерянные территории на юге

По словам замминистра обороны Анны Маляр, противник не хочет оставлять деоккупированные населенные пункты и продолжает вести борьбу за контроль над ними., украинские бойцы продолжают вести борьбу на юге — им приходится постоянно защищать территории от вражеских штурмов.

Российские военные не хотят покидать территории, которые они захватили на юге Украины. Это вынуждает Вооруженные силы Украины охранять освобожденные районы от возможных вражеских нападений. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"По тем населенным пунктам, которые уже были освобождены, враг не хочет их покидать. И они продолжают вести эту борьбу. Поэтому, если мы говорим о Работино, то те позиции, которые уже нами заняты и где мы закрепились, то нам все равно приходится эти районы защищать от вражеских штурмов. Потому что они хотят вернуть утраченные позиции", — сказала она.

Кроме того, Маляр отметила, что есть и направления, где Вооруженные силы постепенно, но продвигаются. Это касается, в частности, Мелитопольского направления.

Напомним, 13 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ВСУ продвигаются в направлении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области, однако пока рано говорить о завершении операции ВСУ в этом населенном пункте. По его словам, украинские бойцы имеют успехи в направлении населенных пунктов Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

В тот же день в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Силы обороны продвигаются в районе Работино Запорожской области. Также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, в результате которой ВС РФ отступают с захваченных позиций.