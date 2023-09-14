Похищают и вывозят людей: в ВСУ рассказали о "послевыборных" рейдах россиян в оккупации

Захватчики продолжают формировать так называемые отряды территориальной обороны отдельных населенных пунктов, из которых фактически формируют мобилизационный ресурс.

Российские оккупанты предпринимают попытки выявить тех, кто не явился на "выборы", скрывается от них, или не получил гражданство Российской Федерации. Некоторых людей похищают и отправляют в неизвестные места задержания. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Наблюдаем в некоторых местностях временно оккупированных территорий, что россияне пытаются выискивать тех, кто не явился на "выборы", скрывавшихся, тех, кто не получил паспорт РФ. Принимают к ним полицейское давление, похищают людей, вывозят в застенки. в некоторых случаях пытаются собрать в одном месте и проводить свою пропагандистско-разъяснительную работу", — сказала Гуменюк.

На территориях, подвергшихся оккупации, продолжают создаваться местные отряды территориальной обороны отдельных населенных пунктов. Фактически, эти отряды становятся резервами для мобилизации населения.

"Они нуждаются в людском ресурсе, люди им нужны и на Запорожском, и на Херсонском направлениях. То, что они пытаются подтягивать из Крыма, удается не очень быстро, поэтому они делают определенную ставку и на местное население. При том, что понимают — люди настроены против них. Они в отчаянии, потому готовы брать даже тех, кого считают, что могут запугать", — отметила Гуменюк.

В августе Верховная Рада Украины обратилась к парламентам мира, чтобы те признали так называемые российские "выборы" нелегитимными на временно оккупированных территориях.

5 сентября стало известно, что оккупанты планируют организовать на временно оккупированной территории Луганской области проведение мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Фейковые "выборы" нужны для того, чтобы враг смог обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей.

В оккупированном городе Мариуполь ВС РФ проводили фальсификации, симулируя "выборы". Местных жителей заставляли "голосовать" на остановках общественного транспорта и даже просто на капотах автомобилей.