"Достойный отпор врагу": Зеленский и Залужный поздравили бойцов с Днем танкиста (видео)

Глава государства напомнил, что именно 14 сентября прошлого года был освобожден Изюм, а в ходе деоккупации украинские бойцы затрофеили 77 российских танков.

Украинские танкисты 14 сентября отмечают свой профессиональный праздник. В связи с этим украинских защитников, которые смело и мощно защищают наше государство, поздравили с Днем танковых войск президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава государства напомнил о Харьковской наступательной операции, в результате которой враг потерял большое количество боевой техники. А 14 сентября был освобожден Изюм, над которым был поднят украинский флаг.

"Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСГВ "Хортица". Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков", — отметил Зеленский.

В свою очередь Залужный подчеркнул, что украинские танкисты — надежная броня всего украинского народа. Они всегда выполняют боевые задачи в тяжелейших условиях, а их профессионализм, храбрость и преданность Родине бесценны.

"Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж наготове мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине", — написал Залужный, поблагодарив украинских воинов.

Ранее сообщалось, что по рассказу бойцов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", танки Leopard 2A6 демонстрируют самые эффективные результаты ночью и на рассвете. Они отметили, что у немецкого танка преимущество, "как у кошки" в силу скорости, меткости и маневренности машины.