ВСУ захватили Т-90М и уничтожили 5 ЗРК "Бук": потери оккупантов по данным Oryx (список)

Украинская армия смогла уничтожить более 10 танков, значительное количество легкобронированной техники и 6 единиц артиллерии.

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В списке потерь добавилось значительное количество легкобронированной техники, танков и артиллерии. Об этом сообщает проект Oryx, в котором ведут потери на основе фото и видео.

Украинские военные в течение нескольких дней потеряли 11 танков, среди них различные версии Т-80, Т-72 и Т-90. Однако 3 танка не удалось идентифицировать. Вместе с тем бойцы ВСУ смогли затрофеить новейший Т-90М "Прорыв" на одном из направлений в Запорожской области.

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Также было потеряно 6 единиц артиллерии и минометов: 152-мм САУ "Акация", 240-мм "Тюльпан", автоматический миномет "Василек", 152-мм гаубица "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" и БМ-21 "Град". Из них миномет "Василек" стал трофеем для украинской армии. Кроме этого военные с помощью БПЛА Shark смогли навести HIMARS для уничтожения 5 машин ЗРК "Бук".

Больше всего оккупанты теряли именно легкобронированную технику:

4 БМП-1;

4 МТ-ЛБ, одна из которых с зенитной установкой ЗУ-23, а одна трофеем;

3 БМП-2;

2 БМП-3;

2 БТР-80.

Обновленные потери российской армии Фото: Oryx Обновленные потери российской армии Фото: Oryx Обновленные потери российской армии Фото: Oryx Обновленные потери российской армии Фото: Oryx

Кроме этого украинская армия уничтожала транспортную технику: 4 Урала, 4 КамАЗа, беспилотники "Орлан-10", броневики "Тигр" и "АМН-590951".

Обновленные потери ВСУ Фото: Oryx Обновленные потери ВСУ Фото: Oryx Обновленные потери ВСУ Фото: Oryx Обновленные потери ВСУ Фото: Oryx

Были также потери и в Силах обороны. Среди них танки Т-72 и Т-64, легкобронированная техника по типу БМП, БТР M113, артиллерия. Часть из них была не уничтожена, а повреждена. Также враг смог захватить БМП-1У "Шквал".

Напомним, 11 сентября трофейный броневик "Торнадо-У" восстановили и передали в спецподразделение ГУР Минобороны "Кракен".

Также сообщалось, что РФ серьезно усовершенствовала Shahed-136, которыми бьет по Украине.