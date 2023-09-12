ЗСУ захопили Т-90М й знищили 5 ЗРК "Бук": втрати окупантів за даними Oryx (список)

Українська армія змогла знищити понад 10 танків, значну кількість легкоброньованої техніки та 6 одиниць артилерії.

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В списку втрат додалася значна кількість легкоброньованої техніки, танків та артилерії. Про це повідомляє проєкт Oryx, в якому ведуть втрати на основі фото та відео.

Українські військові впродовж декількох днів втратили 11 танків, серед них різні версії Т-80, Т-72 та Т-90. Проте 3 танки не вдалось ідентифікувати. Разом з тим бійці ЗСУ змогли затрофеїти найновіший Т-90М "Прорив" на одному з напрямків у Запорізькій області.

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Також було втрачено 6 одиниць артилерії та мінометів: 152-мм САУ "Акація", 240-мм "Тюльпан", автоматичний міномет "Васильок", 152-мм гаубиця "Гіацинт-Б" та САУ "Мста-С" й БМ-21 "Град". З них міномет "Васильок" став трофеєм для української армії. Окрім цього військові за допомогою БПЛА Shark змогли навести HIMARS для знищення 5 машин ЗРК "Бук".

Найбільше окупанти втрачали саме легкоброньовану техніку:

4 БМП-1;

4 МТ-ЛБ, одна з яких із зенітною установкою ЗУ-23, а одна трофеєм;

3 БМП-2;

2 БМП-3;

2 БТР-80.

Оновлені втрати російської армії Фото: Oryx Оновлені втрати російської армії Фото: Oryx Оновлені втрати російської армії Фото: Oryx Оновлені втрати російської армії Фото: Oryx

Окрім цього українська армія знищувала транспортну техніку: 4 Урали, 4 КамАЗи, безпілотники "Орлан-10", броньовики "Тигр" та "АМН-590951".

Оновлені втрати ЗСУ Фото: Oryx Оновлені втрати ЗСУ Фото: Oryx Оновлені втрати ЗСУ Фото: Oryx Оновлені втрати ЗСУ Фото: Oryx

Були також втрати і в Силах оборони. Серед них танки Т-72 й Т-64, легкоброньована техніка по типу БМП, БТР M113, артилерія. Частина з них була не знищена, а пошкоджена. Також ворог зміг захопити БМП-1У "Шквал".

Нагадаємо, 11 вересня трофейний броньовик "Торнадо-У" відновили й передали у спецпідрозділ ГУР Міноборони "Кракен".

Також повідомлялось, що РФ серйозно удосконалила Shahed-136, якими бʼє по Україні.