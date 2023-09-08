Не впоралися з дроном Shark: ЗСУ знищили п'ять машин ЗРК "Бук" (відео)

Розвідники за допомогою безпілотника дізналися точні координати ворожої техніки, а артилеристи вивели її з ладу чіткими пострілами.

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Безпілотний розвідкомплекс Shark зумів виявити та допомогти знищити п'ять бойових машин зі складу зенітних ракетних комплексів "Бук" на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі фонду "Повернись живим" у п'ятницю, 8 вересня.

Розвідник Shark "помітив" бойові машини окупантів, які ті використовують у складі самохідного зенітно-ракетного комплексу. За допомогою картинки, яку БПЛА передав оператору, той зміг передати координати техніки противника військовим, які працюють із реактивними системами залпового вогню. Ті успішно відпрацювали по цілях, знищивши або вивели з робочого стану всі п'ять машин. У деяких із них навіть здетонували ракети.

"Російські "Буки" не сховаються від "ШАРКів". Як і обіцяли, показуємо, що буває з ворожою ППО, коли її вистежують придбані за ваші донати безпілотні розвідкомплекси "ШАРК", — підписали відео представники фонду.

У "Повернись живим" також додали, що з російською технікою розправився один із тих 25 комплексів БПЛА, на які українці раніше зібрали 325 мільйонів гривень.

Зазначимо, що ЗРК "Бук" — це самохідний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження літаків тактичної і стратегічної авіації, крилатих ракет, гелікоптерів, а також для ліквідації надводних і наземних радіолокаційних цілей. Самохідна вогнева установка може самостійно знаходити, розпізнавати й відкривати вогонь по цілях. Ось тільки ЗРК не зміг впоратися з українським розвідувальним БПЛА Shark, хоча, судячи з відео, намагався вразити його ракетою.

Важливо

Очі для HIMARS: українська компанія представила новий безпілотник Shark (відео)

Shark — це безпілотник, який призначений для ведення розвідки. Він має зашифрований зв'язок і камеру з 30-ти кратним оптичним зумом і додатковим цифровим зумом. Модуль зв'язку дає змогу вести розвідку в тилу ворога на дистанції до 60 км і на відстані до 5 км від об'єкта. Український безпілотник може вести розвідку для наведення РСЗВ HIMARS.

Основні характеристики:

час польоту — понад 2 години

дальність зв'язку — 60 км

максимальна висота — 2000 м

злітна маса — 10 кг

час розгортання — 15 хвилин

крейсерська швидкість — 70-90 км/год

максимальна швидкість — 150 км/год

Нагадаємо, дрон Shark допоміг ЗСУ знищити російський Бук-М2, вартістю $100 млн. Безпілотник зафіксував координати, а морські піхотинці передали їх артилеристам, які влучним ударом вразили техніку окупантів.

Цього ж місяця один екіпаж дронів ЗСУ позбавив росіян техніки на $40 млн. Українські безпілотники Shark залітають у тил окупантів і забезпечують високу точність ударів по комплексах ППО, засобах РЕБ або іншому озброєнні окупантів.