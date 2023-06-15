Від Shark не сховаєшся: один екіпаж дронів ЗСУ позбавив росіян техніки на $40 млн

Українські безпілотники Shark залітають у тил окупантів та забезпечують високу точність ударів по комплексам ППО, засобам РЕБ чи іншому озброєнню окупантів.

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Інженер-електроніка Олег Берестовий після початку повномасштабного вторгнення слугує заступником командира роти у 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки Збройних сил України. Він розповів порталу DOU як один екіпаж українського безпілотника Shark допоміг знищити техніку росіян загальною вартістю $40 млн.

За словами Олега Берестового, підрозділ артилерійської розвідки 15-ї бригади ЗСУ, використовуючи дрони, виглядають ворожі цілі та передають їх координати артилеристам, які потім завдають ударів з HIMARS або інших суперточних систем. Так один з екіпажів навів артилерію на велику кількість техніки ЗС РФ, включаючи комплекси ППО та РЕБ ("Житель", "Зоопарк-2"), які коштують мільйони доларів. При цьому вони втратили всього два безпілотники Shark.

Олег Берестовий вважає Shark найкращим варіантом БПЛА, враховуючи співвідношення його ціни та якості. Він може залітати в тил російським військам на відстань до 70 км та підтримувати надійний зв'язок зі станцією управління. Модель досить компактна, оснащена гарною камерою, працює тихо та малопомітна для ППО.

"Звичайно, є БПЛА набагато дешевші, і ми на них теж працює, але вони призначені для виконання інших завдань", — зазначив військовослужбовець.

Попри хороші технічні показники, окупанти все одно регулярно збивають дрони Shark приблизно раз на два тижні. На думку Олега Берестового, це непоганий показник для його підрозділу, який працює на дуже активних ділянках фронту, наприклад, на Бахмутському напрямі, де діє велика кількість російських систем ППО та РЕБ.

"Нам потрібні постійні поповнення бортів, щоб ми могли супроводжувати літній наступ, який триватиме найближчі місяці", — наголосив Берестовий.

Він також повідомив, що українській армії зараз дуже не вистачає ударних дронів, аналогічних російським "Ланцетам". За словами самих росіян, такі БПЛА знищили вже близько 300 одиниць техніки, переважно артилерійських систем. За інформацією Берестового, в Україні є схожі розробки, але вони не показали таких же високих результатів.

"Будь у нас відповідь цим дронам-камікадзе, ми значно заощадили б час на деокупацію територій", — прокоментував офіцер. — "Нам потрібно дуже швидко наздоганяти або розблокувати постачання ізраїльських систем HERO-400EC, тому що "Ланцети" зроблені як під їхню копірку".

У жовтні 2022 року українська компанія Ukrspecsystems представила свої дрони Shark, розроблені приблизно за півроку. Відмінною рисою цього безпілотника літакового типу став малюнок у вигляді акулової голови.

У грудні конструктори модифікували дрони Shark, збільшивши дальність польоту. Нова версія отримала ширші крила та акумулятор потужніший.