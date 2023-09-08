Не справились с дроном Shark: ВСУ уничтожили пять машин ЗРК "Бук" (видео)

Разведчики с помощью беспилотника узнали точные координаты вражеской техники, а артиллеристы вывели ее из строя меткими попаданиями.

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Беспилотный разведкомплекс Shark сумел обнаружить и помочь уничтожить пять боевых машин из состава зенитных ракетных комплексов "Бук" на Запорожском направлении. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале фонда "Повернись живим" в пятницу, 8 сентября.

Разведчик Shark "заметил" боевые машины оккупантов, которые те используют в составе самоходного зенитно-ракетного комплекса. С помощью картинки, которую БПЛА передал оператору, тот смог передать координаты техники противника военным, работающим с реактивными системами залпового огня. Те успешно отработали по целям, уничтожив или вывели из рабочего состояния все пять машин. У некоторых из них даже сдетонировали ракеты.

"Российские "Буки" не спрячутся от "ШАРКов". Как и обещали, показываем, что бывает с вражеской ПВО, когда ее выслеживают приобретенные за ваши донаты беспилотные разведкомплексы "ШАРК", — подписали видео представители фонда.

В "Повернись живим" также добавили, что с российской техникой расправился один из тех 25 комплексов БПЛА, на которые украинцы ранее собрали 325 миллионов гривен.

Отметим, что ЗРК "Бук" — это самоходный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов, а также для ликвидации надводных и наземных радиолокационных целей. Самоходная огневая установка может самостоятельно находить, распознавать и открывать огонь по целям. Вот только ЗРК не смог справиться с украинским разведывательным БПЛА Shark, хотя, судя по видео, пытался поразить его ракетой.

Важно

Глаза для HIMARS: украинская компания представила новый беспилотник Shark (видео)

Shark — это беспилотник, который предназначен для ведения разведки. Он имеет зашифрованную связь и камеру с 30-ти кратным оптическим зумом и дополнительным цифровым зумом. Модуль связи позволяет вести разведку в тылу врага на дистанции до 60 км и на расстоянии до 5 км от объекта. Украинский беспилотник может вести разведку для наведения РСЗО HIMARS.

Основные характеристики:

время полета — более 2 часов

дальность связи — 60 км

максимальная высота — 2000 м

взлетная масса — 10 кг

время разворачивания — 15 минут

крейсерская скорость — 70-90 км/ч

максимальная скорость — 150 км/ч

Напомним, дрон Shark помог ВСУ уничтожить российский Бук-М2, стоимостью $100 млн. Беспилотник зафиксировал координаты, а морские пехотинцы передали их артиллеристам, которые метким ударом поразили технику оккупантов.

В этом же месяце один экипаж дронов ВСУ лишил россиян техники на $40 млн. Украинские беспилотники Shark залетают в тыл оккупантов и обеспечивают высокую точность ударов по комплексам ПВО, средствам РЭБ или другому вооружению оккупантов.