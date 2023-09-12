Трофейная бронемашина "Торнадо-У" будет служить в спецподразделении "Кракен" (фото)

Российскую бронемашину украинские бойцы захватили в районе города Балаклея Харьковской области осенью 2022 года.

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Трофейная бронемашина "Торнадо-У" начала помогать отдельному разведывательно-диверсионному подразделению Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кракен". Об этом сообщил украинский военный в своем Telegram-канале "Записки мазута".

Военный показал снимок восстановленной российской бронемашины, которая уже будет служить в пользу Украины.

Бронемашина "Торнадо-У"

Кроме этого, в августе боец показывал поврежденную "Торнадо-У".

"Иногда попадаются довольно интересные и качественные образцы. Как думаете послужит?" — записал боец.

Бронемашина "Торнадо-У"

Украинские СМИ рассказали, что эту военную технику украинские военные захватили в Харьковской области осенью 2022 года. В частности, Вооруженные силы Российской Федерации оставили грузовик в районе города Балаклея. Также "Торнадо-У" представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2015".

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Бронемашина "Торнадо-У": что известно

Бронемашина имеет повышенную проходимость и грузоподъемность. Автомобиль предназначен для транспортировки вооружения, военной и специальной техники, перевозки различных грузов, буксировки транспортных и специальных прицепов. Преимуществом шасси "Торнадо-У" является повышенная грузоподъемность при сравнительно небольшой собственной массе.

Полная масса грузового автомобиля — до 30 тонн, грузоподъемность — до 16 тонн, масса буксируемого прицепа — 12 тонн.

Бронемашина "Торнадо-У"

Напомним, 11 августа стало известно, что украинские волонтеры переоборудовали российский броневик ВПК "Урал" в командно-штабную машину. Автомобиль будет гарантировать безопасную связь между солдатами и командованием, чтобы способствовать высшей непрерывности операций и маневренности во время выполнения боевых задач.

19 июля рассказали, как воины 66-й отдельной механизированной бригады применяют трофейный российский противотанковый комплекс (ПТРК) "Корнет". У трофейной пусковой установки отсутствует модуль дистанционного управления, как у отечественной "Стугна-П".