ВСУ раскрыли количество трофейной техники ВС РФ: цифры расходятся с Oryx, — СМИ

По словам заместителя командующего силами логистики Сергея Артамощенко, ВСУ захватили 837 единиц техники, в то время как аналитики приводят более высокие цифры. Однако СМИ нашли этому объяснение.

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С момента начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 31 августа Вооруженные силы Украины сумели захватить 837 единиц военной техники у российских оккупантов. Об этом сообщил полковник Сергеей Артамощенко, заместитель командующего силами логистики, в ответе на запрос, издания "Главком".

По словам полковника, 95% из этой трофейной техники российского производства находится в рабочем состоянии, а оставшиеся 5% требуют ремонта.

Отмечается, что большинство из этой военной техники ранее не использовалось ВСУ, и пока нет точных данных о ее первоначальной стоимости.

Однако информация о сумме денег, которую Украина заплатила оккупантам за добровольную передачу этой военной техники, не была предоставлена. По объяснению военных, эти сведения являются служебной информацией в сфере обороны Украины и ее раскрытие может нанести ущерб национальной безопасности страны и интересам других лиц.

Информация о захваченной технике расходятся с открытыми данными

Как отмечают обозреватели издания Defense Express, число в 837 единиц техники может показаться небольшим, если сравнивать с другими источниками, которые утверждают, что ВСУ получили в трофей еще больше техники, включая танки, боевые бронированные машины и другие военные машины. К примеру проект Oryx утверждает, что за время полномасштабной войны бойцы Силы обороны Украины могли захватить в качестве трофеев не только 549 танков, но и почти 1000 ББМ различных типов и назначения, 125 инженерных машин различных типов, 96 буксируемых пушек, 107 САУ и 52 РСЗО.

Однако фактическое количество трофейной техники оказалось ниже из-за того, что многие машины, брошенные российскими оккупантами, находились в плохом состоянии и требовали серьезного ремонта. Некоторые из них также могли быть потеряны в боевых действиях или быть не пригодными для восстановления. Это объясняет разницу в цифрах и подчеркивает важность аккуратности при анализе данных о трофейной технике, отмечают обозреватели.

Напомним, 23 августа в ГУР подтвердили спецоперацию, которая позволила выманить российского летчика вместе с боевым вертолетом Ми-8АМТШ. Она готовилась в течение 6 месяцев. В тот же день капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber писал, что экипаж российского вертолета Ми-8 якобы потерял ориентировку и сбился с курса.