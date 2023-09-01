ЗСУ розкрили кількість трофейної техніки ЗС РФ: цифри розходяться з Oryx, — ЗМІ

За словами заступника командувача сил логістики Сергія Артамощенка, ЗСУ захопили 837 одиниць техніки, тоді як аналітики наводять вищі цифри. Однак ЗМІ знайшли цьому пояснення.

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З моменту початку повномасштабного вторгнення і станом на 31 серпня Збройні сили України зуміли захопити 837 одиниць військової техніки у російських окупантів. Про це повідомив полковник Сергій Артамощенко, заступник командувача силами логістики, у відповіді на запит видання "Главком".

За словами полковника, 95% із цієї трофейної техніки російського виробництва перебуває в робочому стані, а решта 5% потребують ремонту.

Зазначають, що більшість із цієї військової техніки раніше не використовували в ЗСУ, і поки що немає точних даних про її первісну вартість.

Однак інформація про суму грошей, яку Україна заплатила окупантам за добровільну передачу цієї військової техніки, не була надана. За поясненням військових, ці відомості є службовою інформацією у сфері оборони України і її розкриття може завдати шкоди національній безпеці країни та інтересам інших осіб.

Інформація про захоплену техніку розходяться з відкритими даними

Як зазначають оглядачі видання Defense Express, кількість у 837 одиниць техніки може здатися невеликою, якщо порівнювати з іншими джерелами, які стверджують, що ЗСУ отримали в трофей ще більше техніки, включно з танками, бойовими броньованими машинами та іншими військовими машинами. Наприклад, проєкт Oryx стверджує, що за час повномасштабної війни бійці Сили оборони України могли захопити як трофеї не тільки 549 танків, а й майже 1000 ББМ різних типів і призначення, 125 інженерних машин різних типів, 96 буксированих гармат, 107 САУ і 52 РСЗВ.

Однак фактична кількість трофейної техніки виявилася нижчою через те, що багато машин, кинутих російськими окупантами, перебували в поганому стані і потребували серйозного ремонту. Деякі з них також могли бути втрачені в бойових діях або бути непридатними для відновлення. Це пояснює різницю в цифрах і підкреслює важливість акуратності під час аналізу даних про трофейну техніку, зазначають оглядачі.

Нагадаємо, 23 серпня в ГУР підтвердили спецоперацію, яка дала змогу виманити російського льотчика разом із бойовим вертольотом Мі-8АМТШ. Вона готувалася протягом 6 місяців. Того ж дня капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber писав, що екіпаж російського гелікоптера Мі-8 нібито втратив орієнтування і збився з курсу.